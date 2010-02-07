Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

07.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Безлихотнов Николай Павлович

Мать: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Милов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Милов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Владимир Васильевич

Скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2010
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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