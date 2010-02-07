Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти07.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Милов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Милов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милов Владимир Васильевич
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Смерть
07.02.2010
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно