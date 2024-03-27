Алиев Шавкят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Шавкят

Алиев Шавкят

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1946

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Невмянов Али

Мать: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close