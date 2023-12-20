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Мамонтов Михаил Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мамонтов Леонтий Степанов

Мать: Мамонтова Аграфена Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Пелагея Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мамонтов Евстафий Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова

Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Алексеева

Смерть
Неизвестно

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