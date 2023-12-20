Мамонтов Михаил Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мамонтов Евстафий Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова
Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно