Спирин Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1940

Дата смерти

21.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.1991
Похороны
Неизвестно
Семенов, Дьяковское кладбище
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