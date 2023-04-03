Коваль Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти23.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тютюнникова) Александра
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Тютюнникова) Александра
Смерть
23.12.1994