Коваль Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

23.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тютюнникова) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Тютюнникова) Александра

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
23.12.1994

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