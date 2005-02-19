Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

03.10.1908

Дата смерти

19.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1908

Отец: Устимович Мирон Тимонович

Мать: Устимович Харитина Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1936

Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Демиденко Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1936

Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Демиденко Петр Дмитриевич

Велиховка, Каргалинский район, Актюбинская область
Смерть
19.02.2005
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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