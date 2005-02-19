Демиденко (Устимович) Надежда Мироновна
Место рождения
Дата рождения03.10.1908
Дата смерти19.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1908
Рождение ребёнка
22.08.1936
Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Демиденко Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.08.1936
Дочь: Бокарева (Демиденко) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Демиденко Петр Дмитриевич
Велиховка, Каргалинский район, Актюбинская область
Смерть
19.02.2005
Вологда, город Вологда, Вологодская область