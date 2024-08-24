Скоробогатов Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатов Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Скоробогатова (Похабова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова (Похабова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Скоробогатова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Скоробогатова ?

Рождение ребёнка
1933

Сын: Скоробогатов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Скоробогатова (Похабова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
15.07.1939

Сын: Скоробогатов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Скоробогатова (Похабова) Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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