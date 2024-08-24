Скоробогатов Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Скоробогатова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скоробогатова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Скоробогатова ?
Рождение ребёнка
1933
Сын: Скоробогатов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Скоробогатова (Похабова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1939
Сын: Скоробогатов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Скоробогатова (Похабова) Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно