Дубинина (Бантюкова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Бантюкова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Бантюков Иосифович Бантюков

Мать: Бантюкова (Солодовникова) Степанида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Генадий Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Николай Константинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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