Дубинина (Бантюкова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинин Генадий Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинин Николай Константинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно