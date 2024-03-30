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Белкина Елена Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1903

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903

Отец: Белкин Потап Фомин

Мать: Белкина Дарья Семенова

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