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Белкина Елена Потаповна
Белкина Елена Потаповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1903
Пол
Женский
Отец
Белкин Потап Фомин
1872 г.р.
Мать
Белкина Дарья Семенова
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1903
Отец:
Белкин Потап Фомин
Мать:
Белкина Дарья Семенова
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