Хрипунов Пётр Терентьевич
Место рожденияСимбирская губ., Ардатовский у., Козловская вол., с.Лундинский-Майдан, Россия
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
07.01.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
26.08.1908
Дочь: Хрипунов (Неизвестно) Таисия Петровна
Мать ребёнка: Хрипунов (Петров) Мария Ивановна
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно