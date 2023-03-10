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Хрипунов Пётр Терентьевич

Место рождения

Симбирская губ., Ардатовский у., Козловская вол., с.Лундинский-Майдан, Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
07.01.1908

Жена: Хрипунов (Петров) Мария Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
26.08.1908

Дочь: Хрипунов (Неизвестно) Таисия Петровна

Мать ребёнка: Хрипунов (Петров) Мария Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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