Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Место рождения

Село Новое Суркино, Альметьевский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

18.09.1898

Дата смерти

20.10.1971

Пол

Женский

Отец

До 1852 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1898

Отец: Паймуллин Тимуха Паймуллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Рождение ребёнка
02.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрусев Миллекай Петрусевич

Смерть
20.10.1971
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.