Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна
Место рожденияСело Новое Суркино, Альметьевский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рождения18.09.1898
Дата смерти20.10.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1898
Отец: Паймуллин Тимуха Паймуллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
01.01.1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
02.04.1933
Смерть
20.10.1971
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно