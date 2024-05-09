Артмеладзе Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артмеладзе Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.?

Дочь: Артмеладзе Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Артмеладзе Константин Шукриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артмеладзе Константин Шукриевич

Рождение ребёнка
19.06.2007

Дочь: Артмеладзе Александра Константиновна

Отец ребёнка: Артмеладзе Константин Шукриевич

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