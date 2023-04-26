Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1805
Жена: Прасковья Трофимова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Емельян Николаев
Мать ребёнка: Прасковья Трофимова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Николаева
Мать ребёнка: Прасковья Трофимова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Прасковья Трофимова
Смерть
Неизвестно