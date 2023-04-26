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Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
26.04.1805

Жена: Прасковья Трофимова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Емельян Николаев

Мать ребёнка: Прасковья Трофимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Николаева

Мать ребёнка: Прасковья Трофимова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Прасковья Трофимова

Смерть
Неизвестно
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