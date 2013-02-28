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Щеголев Спиридон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1921

Дата смерти

28.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921

Отец: Щеголев Василий Григорьевич

Мать: Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
13.03.1950

Сын: Щеголев Виктор Спиридонович

Мать ребёнка: Щеголева Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
04.02.?

Дочь: Шмакова Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: Щеголева Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
29.09.?

Дочь: Бирюлина Ольга Спиридоновна

Мать ребёнка: Щеголева Мария Леонтьевна

Смерть
28.02.2013
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