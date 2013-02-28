Щеголев Спиридон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1921
Дата смерти28.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921
Отец: Щеголев Василий Григорьевич
Мать: Агафья Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.03.1950
Сын: Щеголев Виктор Спиридонович
Мать ребёнка: Щеголева Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
04.02.?
Дочь: Шмакова Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: Щеголева Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.09.?
Дочь: Бирюлина Ольга Спиридоновна
Мать ребёнка: Щеголева Мария Леонтьевна
Смерть
28.02.2013