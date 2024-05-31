Михеева (Кирасирова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирасиров Асинкрит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Василий
Отец ребёнка: Михеев Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова (Михеева) Анна
Отец ребёнка: Михеев Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева) Феоктиста
Отец ребёнка: Михеев Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Иван
Отец ребёнка: Михеев Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Пётр
Отец ребёнка: Михеев Илларион
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Михеев Павел
Отец ребёнка: Михеев Илларион
Смерть
Неизвестно