Михеева (Кирасирова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Кирасирова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирасиров Асинкрит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Василий

Отец ребёнка: Михеев Илларион

Иванцево, Починковская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова (Михеева) Анна

Отец ребёнка: Михеев Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева) Феоктиста

Отец ребёнка: Михеев Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван

Отец ребёнка: Михеев Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Пётр

Отец ребёнка: Михеев Илларион

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Михеев Павел

Отец ребёнка: Михеев Илларион

Иванцево, Починковская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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