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Евфимия Егорова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
10.11.1820 ст.

Муж: Степан Михайлов (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Прасковья Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Федор Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850

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