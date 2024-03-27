Кулик Тереньтий Келентьевич
Место рожденияп.Прииск-Кумак, Чкаловская обл., Адамовский р-н
Дата рождения1900
Дата смерти05.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кулин Терентий Калентьевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1900 Дата и место призыва: __.__.1941 Адамовский РВК, Чкаловская обл., Адамовский р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия:... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулик Пелагея Терентьевна
Смерть
05.05.1945