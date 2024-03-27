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Кулик Тереньтий Келентьевич

Место рождения

п.Прииск-Кумак, Чкаловская обл., Адамовский р-н

Дата рождения

1900

Дата смерти

05.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Пелагея Терентьевна

Военная служба
Неизвестно
Кулин Терентий Калентьевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1900 Дата и место призыва: __.__.1941 Адамовский РВК, Чкаловская обл., Адамовский р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия:... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулик Пелагея Терентьевна

Смерть
05.05.1945

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