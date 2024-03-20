Кулаков Матфей Аифалов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1833
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Кулакова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Грамакова Елена Матфеева
Мать ребёнка: Кулакова Евдокия Тарасова
Рождение ребёнка
09.04.1880
Мать ребёнка: Кулакова Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
02.08.1886
Дочь: Евдокия Матфеева
Мать ребёнка: Кулакова Параскева Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно