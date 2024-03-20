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Кулаков Матфей Аифалов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1833

Отец: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

Мать: Ларисса Петрова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кулаков Василий Матфеев

Мать ребёнка: Кулакова Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Грамакова Елена Матфеева

Мать ребёнка: Кулакова Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
09.04.1880

Сын: Кулаков Мартын Матфеев

Мать ребёнка: Кулакова Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: Евдокия Матфеева

Мать ребёнка: Кулакова Параскева Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Параскева Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Евдокия Тарасова

Смерть
Неизвестно
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