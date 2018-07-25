Ахмедшин Глеб Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедшин Глеб Юрьевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

25.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2018

Отец: Ахмедшин Юрий Габдулович

Мать: Ахмедшина Екатерина Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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