Луганская Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луганская Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: Галина (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луганский Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Луганский Дмитрий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луганский Дмитрий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луганский Дмитрий Леонтьевич

Рождение ребёнка
03.09.1931

Дочь: Васильченко Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Луганский Дмитрий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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