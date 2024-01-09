Луганская Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: Галина (Анна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луганский Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Луганский Дмитрий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1931
Дочь: Васильченко Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Луганский Дмитрий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно