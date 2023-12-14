Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1956
Отец: Винокуров Николай Прокопьевич
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно6
Рождение ребёнка
28.04.1981
Сын: Роман
Мать ребёнка: Неизвестно6
Рождение ребёнка
27.04.1982
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Неизвестно6
Рождение ребёнка
26.05.1987
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Неизвестно6