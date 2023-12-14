Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1956

Отец: Винокуров Николай Прокопьевич

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно6

Рождение ребёнка
28.04.1981

Сын: Роман

Мать ребёнка: Неизвестно6

Рождение ребёнка
27.04.1982

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Неизвестно6

Рождение ребёнка
26.05.1987

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Неизвестно6

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