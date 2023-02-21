Гликерия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Рябченко Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рябченко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Сын: Рябченко Емелиан Васильевич
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Сын: Рябченко Иларион Васильев
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
26.06.1876
Дочь: Кучер Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.
Сын: Рябченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябченко Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов
Смерть
Неизвестно