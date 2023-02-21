Гликерия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Михайлова

Гликерия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Рябченко Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рябченко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Сын: Рябченко Емелиан Васильевич

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Рябченко Иларион Васильев

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1876

Дочь: Кучер Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.

Сын: Рябченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябченко Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Рябченко Василий Семенов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close