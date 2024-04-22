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Васильев Иосиф Васильевич

Место рождения

Новая Андроновка, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

23.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1872

Отец: Василий Михайлович

Мать: Евдокия Федотовна

Новая Андроновка, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №777, дело №93, стр. 348. Церковь: Московский уезд, село Карачарово, Троицкая церковь. При деревне Новой Андроновке в доме Самсоновой, Московск... Показать все
Бракосочетание
12.03.1897

Жена: Васильева Надежда Константинова

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: Ивановский сорок Церковь св. Алексия Митрополита на Малой Алексеевской улице (ч. I-III)
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Скулова Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Васильева Надежда Константинова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Иосифович

Мать ребёнка: Васильева Надежда Константинова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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