Васильев Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1872
Отец: Василий Михайлович
Мать: Евдокия Федотовна
Метрика о рождении: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №777, дело №93, стр. 348. Церковь: Московский уезд, село Карачарово, Троицкая церковь. При деревне Новой Андроновке в доме Самсоновой, Московск... Показать все
Бракосочетание
12.03.1897
Метрика о бракосочетании: Ивановский сорок Церковь св. Алексия Митрополита на Малой Алексеевской улице (ч. I-III)
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Скулова Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Васильева Надежда Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Иосифович
Мать ребёнка: Васильева Надежда Константинова
Смерть
Неизвестно