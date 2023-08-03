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Барышев Семен Алексеевич

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1994 ст.

Дата смерти

31.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1930

Сын: Барышев Николай Семенович

Мать ребёнка: Барышева Евдокия Тимофеевна

Смерть
31.12.1975
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение
1994 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Евдокия Тимофеевна

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