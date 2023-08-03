Барышев Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1994 ст.
Дата смерти31.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1930
Сын: Барышев Николай Семенович
Мать ребёнка: Барышева Евдокия Тимофеевна
Смерть
31.12.1975
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение
1994 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно