Слёзко Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слёзко Матрёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Старовойтов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Степан

Рождение ребёнка
20.07.1935

Дочь: Кирилина (Старовойтова) Анна

Отец ребёнка: Старовойтов Степан

Рождение ребёнка
13.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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