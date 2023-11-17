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Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Филипп Хрисанфович

Мать: Евфросинья Трофимовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Мартыновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
2001
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