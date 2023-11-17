Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Филипп Хрисанфович
Мать: Евфросинья Трофимовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Жукова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Жукова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Жукова Мария Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
2001