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Суконщикова (Щекина) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич

Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Муж: Суконщиков Алексей Васильевич

Еще свидетели по жениху: Коллежский секретарь НиколайАфриканович Херасков по невесте вологодский мещанин Александр Михайлович Корягин
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1909 ст.

Дочь: (Суконщикова) Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.

Сын: Суконщиков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.

Сын: Суконщиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1915 ст.

Дочь: (Суконщикова) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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