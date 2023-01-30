Суконщикова (Щекина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Еще свидетели по жениху: Коллежский секретарь НиколайАфриканович Херасков по невесте вологодский мещанин Александр Михайлович Корягин
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1909 ст.
Дочь: (Суконщикова) Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1910 ст.
Сын: Суконщиков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.
Сын: Суконщиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1915 ст.
Дочь: (Суконщикова) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно