Шпицер Демьян Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпицер Демьян Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2019

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2019

Отец: Шпицер Марк

Мать: Шпицер-Лисицына Валерия Евгеньевна

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