Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися

Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман

с.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеяфетдинов Шамшихамяр

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фярикя

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеяфетдинова Халимя

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close