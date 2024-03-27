Шеяфетдинова (Шеяфетдинов) Халися
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман
с.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фярикя
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеяфетдинова Халимя
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Люкман
Смерть
Неизвестно