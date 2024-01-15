Машкова Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова Евдокия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1841 г.р.
1844 г.р.
1844 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1849 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Недошивина Параскева Иванова

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1844

Сын: Машков Наум Иванов

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

д.Шилово
Рождение ребёнка
1844

Сын: Машков Александр Иванович

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1849

Дочь: Бессонова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.08.1852

Сын: Машков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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