Машкова Евдокия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Недошивина Параскева Иванова
Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
27.11.1844
Сын: Машков Наум Иванов
Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров
д.Шилово
Рождение ребёнка
1844
Сын: Машков Александр Иванович
Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
12.02.1846
Рождение ребёнка
19.08.1848
Рождение ребёнка
20.09.1849
Дочь: Бессонова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
17.08.1852
Сын: Машков Пётр Иванов
Отец ребёнка: Машков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
16.03.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно