Добренков Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добренков Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добренкова Ирина Пантелеймоновна

Место жительства
1904 ст.
Война, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.

Дочь: Добренкова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Добренкова Ирина Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно

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