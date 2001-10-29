Митропан Федосий Терентиевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1917
Дата смерти29.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917
Отец: Митропан Терентий
Мать: Митропан Анна Михайловна
Рождение ребёнка
31.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митропан Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митропан Татьяна Карповна
Рождение ребёнка
23.01.1954
Сын: Митропан Владимир Федосеевич
Мать ребёнка: Митропан Татьяна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
29.10.2001
Высокое, Полтавська область