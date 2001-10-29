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Митропан Федосий Терентиевич

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

05.05.1917

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1917

Отец: Митропан Терентий

Мать: Митропан Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
31.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митропан Татьяна Карповна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митропан Татьяна Карповна

Рождение ребёнка
23.01.1954

Сын: Митропан Владимир Федосеевич

Мать ребёнка: Митропан Татьяна Карповна

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митропан Татьяна Карповна

Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
29.10.2001
Высокое, Полтавська область
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