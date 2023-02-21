Вайткунас Дмитрий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайткунас Дмитрий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.2017

Сын: Вайткунас Ростислав Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2019

Сын: Вайткунас Артём Дмитриевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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