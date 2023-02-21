Вайткунас Дмитрий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.2017
Сын: Вайткунас Ростислав Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2019
Сын: Вайткунас Артём Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности