Ишкинеев(Иштуганов) Ишмей (Шами) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкинеев(Иштуганов) Ишмей (Шами)

Место рождения

Адав-Тулумбаево

Дата рождения

1784

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Ишкинеев Ишим

Мать: ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ишимов Ибят

Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ишмуратов Хисяметдин

Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ишмуратов Шамшетдин

Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ишмуратов Фахертдин

Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ишмуратов Гайнетдин

Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа

Смерть
1842

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