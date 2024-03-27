Ишкинеев(Иштуганов) Ишмей (Шами)
Место рожденияАдав-Тулумбаево
Дата рождения1784
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Ишкинеев Ишим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ишимов Ибят
Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ишмуратов Хисяметдин
Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ишмуратов Шамшетдин
Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ишмуратов Фахертдин
Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ишмуратов Гайнетдин
Мать ребёнка: (Сагитова) Гузейфа
Смерть
1842