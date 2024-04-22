Тимофей Данилов
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смерти26.01.1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
БРАК СЫНА МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком МК-... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Тимофеев
МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком ИВ-1773 Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1759
МК-1759 26.01.1759 Деревни Збунова крестьянин Тимофей Данилов 68 лет