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Тимофей Данилов

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1691

Дата смерти

26.01.1759

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК СЫНА МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком МК-... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 16.05.1759 Деревни Збунова крестьянина Тимофея Данилова сын отрок Василей той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Дементьевой дочерью Михайлова девкой Дарьей первым браком ИВ-1773 Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.01.1759
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 26.01.1759 Деревни Збунова крестьянин Тимофей Данилов 68 лет
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