Кокорин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения19.10.1770 ст.
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1770 ст.
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136об.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кокорина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова
Бракосочетание
До 1798
Жена: Кокорина Марфа Осипова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кокорина Федосья Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кокорина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кокорина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828