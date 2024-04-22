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Кокорин Иван Григорьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.10.1770 ст.

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1770 ст.

Отец: Кокорин Григорий Афанасьев

Мать: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136об.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кокорина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1798

Жена: Кокорина Марфа Осипова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кокорина Федосья Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кокорина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кокорина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Осипова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1828
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