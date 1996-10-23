Андриенко Михаил Михайлович
Место рожденияСаратовская область, Энгельсский район, село Генеральское
Дата рождения29.06.1929
Дата смерти23.10.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриенко (Устинова) Галина Михайловна
Смерть
23.10.1996
Саратов, город Саратов, Саратовская область