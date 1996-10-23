Андриенко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриенко Михаил Михайлович

Андриенко Михаил Михайлович

Место рождения

Саратовская область, Энгельсский район, село Генеральское

Дата рождения

29.06.1929

Дата смерти

23.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929

Отец: Андриенко Михаил Яковлевич

Мать: Андриенко (Шейко) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриенко (Устинова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриенко (Устинова) Галина Михайловна

Смерть
23.10.1996
Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.