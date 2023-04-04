Левинсон-Лессинг (Бер) Елизавета (Осиповна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1838
Дата смерти16.11.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1849
Дочь: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)
Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)
Рождение ребёнка
09.03.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1873
Сын: Левинсон-Лессинг Павел Юльевич
Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга Юльевна
Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вильчур Мария Юльевна
Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)
Смерть
16.11.1913