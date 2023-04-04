Левинсон-Лессинг (Бер) Елизавета (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинсон-Лессинг (Бер) Елизавета (Осиповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1838

Дата смерти

16.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1849

Дочь: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Рождение ребёнка
09.03.1861

Сын: Левинсон-Лессинг Франц (Федор Юрьевич)

Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1873

Сын: Левинсон-Лессинг Павел Юльевич

Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга Юльевна

Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вильчур Мария Юльевна

Отец ребёнка: Левинсон-Лессинг Юлий (Юлиус) (Давыдович)

Смерть
16.11.1913
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