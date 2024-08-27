Молчанова (Поспелова) Парасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поспелов Николай Ильич
Мать: Поспелова Поладья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Тарза, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Рождение ребёнка
09.07.1930
Дочь: Чекалина (Молчанова) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович
Смерть
Неизвестно