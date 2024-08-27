Молчанова (Поспелова) Парасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Поспелова) Парасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поспелов Николай Ильич

Мать: Поспелова Поладья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Тарза, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Рождение ребёнка
09.07.1930

Дочь: Чекалина (Молчанова) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Молчанов Алексей Романович

Смерть
Неизвестно

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