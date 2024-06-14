Шевцов Никита Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцов Никита Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевцов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Зоя Никитична

Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Дмитрий Никитович

Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Михаил Никитович

Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна

Рождение ребёнка
25.03.2025

Дочь: Сайчук (Шевцова) Вера Никитична

Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна

Васильевка, Половинский муниципальный район, Курганская область
село Васильевка,Половинский район,Челябинской обл
Смерть
Неизвестно

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