Шевцов Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевцов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Зоя Никитична
Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна
Рождение ребёнка
25.03.2025
Дочь: Сайчук (Шевцова) Вера Никитична
Мать ребёнка: Шевцова Елена Петровна
Васильевка, Половинский муниципальный район, Курганская область
село Васильевка,Половинский район,Челябинской обл
Смерть
Неизвестно