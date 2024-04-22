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Бикчентаев Гильфан

Место рождения

Черки-Кильдуразы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1912

Дата смерти

28.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бикчентаев Шигап

Мать: не указана

Черки-Кильдуразы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикчентаева Халима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикчентаева Халима

Смерть
28.05.1942
Орша, Оршанский район, Витебская область
Причина смерти: от ран
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