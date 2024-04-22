Бикчентаев Гильфан
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти28.05.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Бикчентаев Шигап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикчентаева Халима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикчентаева Халима
Смерть
28.05.1942
Орша, Оршанский район, Витебская область
Причина смерти: от ран