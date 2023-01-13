Коваль Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1977
Сын: Коваль Евгений Александрович
Мать ребёнка: Коваль (Гордиенко) Нина Владимировна
Кочеток, Харківська область
Рождение ребёнка
05.11.1979
Дочь: Коваль Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Коваль (Гордиенко) Нина Владимировна