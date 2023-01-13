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Коваль Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1954

Отец: Коваль Иван Ефремович

Мать: Коваль (Раздорская) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль (Мартюшова) Людмила Энгельсовна

Рождение ребёнка
20.09.1977

Сын: Коваль Евгений Александрович

Мать ребёнка: Коваль (Гордиенко) Нина Владимировна

Кочеток, Харківська область
Рождение ребёнка
05.11.1979

Дочь: Коваль Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Коваль (Гордиенко) Нина Владимировна

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