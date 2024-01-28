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Лапшина Александра Евлампиевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Алексей Флегонтович

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Лапшина) Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Лапшина) Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Лапшина) Харитина Алексеевна

Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Лапшина) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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