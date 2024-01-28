Лапшина Александра Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Лапшина) Аграфена Алексеевна
Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Лапшина) Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Лапшина) Харитина Алексеевна
Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Лапшина) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Лапшин Алексей Флегонтович
Смерть
Неизвестно