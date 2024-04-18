Пушилина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушилина Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1989

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

2016 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1989

Отец: Пушилин Николай Иванович

Мать: Шитова Елена Геогргиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Данил Викторович

Рождение ребёнка
06.11.2016

Дочь: Александрова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Александров Данил Викторович

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