Гусева София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1937

Муж: Гусев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Федорович

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Николай Федорович

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

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