Деревянко Дарья Талимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко Дарья Талимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Прокопий Авраамович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Деревянко Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Деревянко Прокопий Авраамович

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