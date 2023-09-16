Деревянко Дарья Талимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Прокопий Авраамович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Деревянко Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Деревянко Прокопий Авраамович