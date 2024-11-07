Семёнова Мария Вандалиновна
Место рожденияЛитва, Варненский район, деревня Генюнай
Дата рождения04.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Литва, Варненский район, деревня Генюнай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1970
Сын: Семёнов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Семенович
Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1971
Сын: Семенов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Семенович
Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область