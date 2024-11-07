Семёнова Мария Вандалиновна 04.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнова Мария Вандалиновна

Место рождения

Литва, Варненский район, деревня Генюнай

Дата рождения

04.02.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Литва, Варненский район, деревня Генюнай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
06.06.1970

Сын: Семёнов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Семенович

Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1971

Сын: Семенов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Семенович

Деревня Новая Кама Гаринский район Свердловская область

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