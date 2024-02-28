Бережной Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережной Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережная Алисия Денисовна

Мать ребёнка: Бережная Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Тимофей Денисович

Мать ребёнка: Бережная Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бережной Никита Денисович

Мать ребёнка: Бережная Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережная Светлана Сергеевна

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