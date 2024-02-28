Бережной Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережная Алисия Денисовна
Мать ребёнка: Бережная Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережной Тимофей Денисович
Мать ребёнка: Бережная Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бережной Никита Денисович
Мать ребёнка: Бережная Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно