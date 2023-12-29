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Егунов Алексей Иванович

Место рождения

Tver Oblast Russia

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егунова) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1905

Дочь: (Егунова) Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
30.11.1906

Дочь: (Егунова) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна

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