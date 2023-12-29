Егунов Алексей Иванович
Место рожденияTver Oblast Russia
Дата рождения1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егунова) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1905
Дочь: (Егунова) Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.11.1906
Дочь: (Егунова) Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Егунова (Антохина) Анна Ефимовна