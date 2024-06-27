Стюхов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стюхова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стюхова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Егоровна
Смерть
Неизвестно
Алкоголизм Онкология, цирроз