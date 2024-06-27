Стюхов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюхов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стюхов Виктор Павлович

Мать: Стюхова (Грибова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стюхова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стюхова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Егоровна

Смерть
Неизвестно
Алкоголизм Онкология, цирроз

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